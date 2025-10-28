В Белоруссии раскрыли сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

Сейчас в Белоруссии завершают создание условий для размещения ракетного комплекса.
Ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года. О новом этапе усиления стратегической обороны страны сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
«В декабре нынешнего года он будет поставлен на боевое дежурство», — сказала Эйсмонт. Ее слова приводит ТАСС.
Она подчеркнула, что на этом все дискуссии относительно о размещении «Орешника» в стране считаются завершенными. В настоящее время в Белоруссии завершается процесс подготовки инфраструктуры для размещения этого ракетного комплекса.
Белоруссия приняла решение разместить на своей территории ракетный комплекс «Орешник» с целью обеспечения безопасности перед лицом потенциальных угроз со стороны западных государств. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Глава государства при этом особо отметил, что Белоруссия не намерена создавать угрозу для других стран и сохраняет приверженность открытому и конструктивному диалогу, передает 360.ru.