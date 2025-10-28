В Белоруссии раскрыли сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

Белоруссия приняла решение разместить на своей территории ракетный комплекс «Орешник» с целью обеспечения безопасности перед лицом потенциальных угроз со стороны западных государств. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Глава государства при этом особо отметил, что Белоруссия не намерена создавать угрозу для других стран и сохраняет приверженность открытому и конструктивному диалогу, передает 360.ru.