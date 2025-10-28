В квартире пермского людоеда обнаружили страшную находку: подробности

В Перми снова всплыло имя Михаила Малышева, известного как каннибал и убийца. Он отбыл в колонии 23 года и вышел на свободу три года назад. Источники сообщают, что в его квартире обнаружили тело мужчины, пишет «КП-Пермь».
Жители дома в Кировском районе заметили приезд полиции и ритуальной службы. Сотрудники правоохранительных органов расспрашивали о событиях текущего дня. Опрошенные соседи сказали, что ничего подозрительного не видели: всё проходило тихо, без шума.
По данным «КП-Пермь», к Михаилу Малышеву заходил пожилой мужчина около 70 лет из соседнего подъезда. Они вместе употребляли алкоголь. Предварительно криминала нет, точную причину смерти установит экспертиза. Сам Михаил Малышев позвонил в скорую помощь и полицию. Сотрудники Следственного комитета России выясняют детали смерти мужчины в Кировском районе Перми.
Ранее недалеко от Ивделя в Свердловской области в лесу нашли тело без головы. Предположительно, это мужчина. Начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых отметил, что признаков насильственной смерти пока нет.
Полиция опровергла прежние сведения о том, что погибшей была женщина. Напомним, 16 октября рабочие железной дороги наткнулись на человека без признаков жизни в зимней одежде в лесу. Рядом были разбросаны вещи: очки с круглой оправой, зажигалка, зарядка для телефона и кошелёк со старой монетой.