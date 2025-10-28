В Брянской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между сёлами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Автомобиль был полностью уничтожен.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области ударный беспилотник ВСУ атаковал школу. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате инцидента никто не пострадал.