Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов конфискацию российских активов

Ранее журналисты обратились к президенту США Дональду Трампу с вопросом о том, должен ли Евросоюз использовать замороженные российские активы для финансирования военной поддержки Украины. В ответ глава американского государства подчеркнул, что не намерен принимать участие в присвоении этих средств. Комментируя вероятность введения новых санкций против России, Трамп заявил, что информация об этом станет известна прессе в ближайшее время, передает 360.ru.