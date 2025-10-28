Ричмонд
Малян: в Армении арестовали мэра Масиса Амбарцумяна по прилету из РФ

Нарек Малян заявил, что Давида Амбарцумяна арестовали у двери самолета.

Источник: Аргументы и факты

В Армении заключили под стражу Давида Амбарцумяна, оппозиционного мэра Масиса, когда он прилетел из России, сообщил активист Нарек Малян.

Он опубликовал в соцсети видео ареста Давида Амбарцумяна с подписью: «Арестован у двери самолета».

Двадцать третьего октября суд в Армении заочно приговорил Давида Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам заключения по статье о хулиганстве. Его обвиняли в насилии в 2018 году в отношении сторонников премьер-министра Никола Пашиняна в ходе акций протеста.

Ранее сообщалось, что в Армении задержали Вардана Гукасяна, оппозиционного мэра Гюмри.

