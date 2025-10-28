Малян: в Армении арестовали мэра Масиса Амбарцумяна по прилету из РФ

В Армении заключили под стражу Давида Амбарцумяна, оппозиционного мэра Масиса, когда он прилетел из России, сообщил активист Нарек Малян.
Он опубликовал в соцсети видео ареста Давида Амбарцумяна с подписью: «Арестован у двери самолета».
Двадцать третьего октября суд в Армении заочно приговорил Давида Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам заключения по статье о хулиганстве. Его обвиняли в насилии в 2018 году в отношении сторонников премьер-министра Никола Пашиняна в ходе акций протеста.
Ранее сообщалось, что в Армении задержали Вардана Гукасяна, оппозиционного мэра Гюмри.
