Расчленившего известного петербургского модельера мужчину признали невменяемым

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела об убийстве и расчленении модельера Антонины Сергеевой. Обвиняемый в преступлении признан невменяемым по заключению судебной экспертизы.
77-летний Николай Шапкин, четыре года снимавший комнату у 63-летней Сергеевой, убил её из-за долга за аренду. По версии следствия, он заманил Сергееву в квартиру под предлогом передачи денег, совершил убийство, после чего расчленил тело.
«Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.п. “д”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений)», — сообщили в СК РФ по региону.
Антонина Сергеева была известна как создатель костюмов в стиле стимпанк и участница модных показов. По словам знакомых, она собиралась выселить Шапкина из-за долга и нуждалась в деньгах для предстоящей операции.
