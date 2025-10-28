Ричмонд
Минобороны: Над регионами России за пять часов уничтожили 15 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

Новость дополняется.

