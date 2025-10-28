Отправившиеся на помощь туристам Камчатки спасатели сами застряли в снежном плену

Проблемы у спасателей возникли у Сухой речки, в двух километрах от туристов, откуда они дальше продолжили путь пешком. Однако через менее чем полкилометра стало понятно, что и таким образом добраться до туристов не удастся. Дело в том, что к тому моменту видимость стала почти нулевая, ситуация усугубилась из-за сильнейшего ветра и заморозков.