Отправившиеся на помощь туристам Камчатки спасатели сами застряли в снежном плену

Отправившиеся на помощь туристам на горном перевале Камчатки спасатели сами застряли в снежном плену. Погодные условия в районе случившегося ухудшились настолько, что добраться до путешественников не выходит даже снегоболотоходе. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил Telegram-канал Baza.
Проблемы у спасателей возникли у Сухой речки, в двух километрах от туристов, откуда они дальше продолжили путь пешком. Однако через менее чем полкилометра стало понятно, что и таким образом добраться до туристов не удастся. Дело в том, что к тому моменту видимость стала почти нулевая, ситуация усугубилась из-за сильнейшего ветра и заморозков.
Спасатели поддерживают связь с туристами через рацию. Путешественники сообщили, что в одном из автомобилей уже закончилось топливо, а в остальных — уже на исходе. При этом воды и воды у них нет, телефоны сели, следует из публикации.
Днем появилась информация о том, что три автомобиля с людьми застряли на горном перевале Камчатки. Они не смогли спуститься из-за мощного циклона.