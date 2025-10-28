Ричмонд
Отправившиеся на помощь туристам Камчатки спасатели сами застряли в снежном плену

Проблемы у спасателей возникли у Сухой речки, в двух километрах от туристов, откуда они дальше продолжили путь пешком. Однако через менее чем полкилометра стало понятно, что и таким образом добраться до туристов не удастся. Дело в том, что к тому моменту видимость стала почти нулевая, ситуация усугубилась из-за сильнейшего ветра и заморозков.

Спасатели поддерживают связь с туристами через рацию. Путешественники сообщили, что в одном из автомобилей уже закончилось топливо, а в остальных — уже на исходе. При этом воды и воды у них нет, телефоны сели, следует из публикации.

Днем появилась информация о том, что три автомобиля с людьми застряли на горном перевале Камчатки. Они не смогли спуститься из-за мощного циклона.