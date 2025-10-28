Ричмонд
В США рассказали о падении рейтинга Трампа

Рейтинг одобрения главы Белого дома Дональда Трампа вновь начал снижаться после недавнего кратковременного роста. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на политического статистика и аналитика Нейта Сильвера.

Работу главы Белого дома не одобряют 53,1% опрошенных американцев.

Рейтинг одобрения главы Белого дома Дональда Трампа вновь начал снижаться после недавнего кратковременного роста. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на политического статистика и аналитика Нейта Сильвера.

«Рейтинг одобрения Трампа составляет 43,8%, тогда как не одобряют [его работу] 53,1%», — сообщил Сильвер. Его слова приводит Newsweek.

По мнению издания, снижение популярности Трампа может быть обусловлено реакцией электората на затяжной шатдаун, несмотря на то что в первые недели приостановки работы государственных учреждений США его рейтинг демонстрировал рост. Вместе с тем аналитик отмечает, что показатели поддержки американского лидера остаются относительно стабильными, хотя темпы их падения превышают аналогичные значения для экс-президента США Джо Байдена на соответствующем этапе его президентства.

В Соединенных Штатах 1 октября стартовал новый финансовый год, однако конгресс не сумел согласовать федеральный бюджет, что привело к временной остановке работы правительства. Подобная ситуация, известная как шатдаун (government shutdown), означает приостановку деятельности ряда государственных учреждений, которые получают финансирование напрямую от конгресса, из-за отсутствия одобренного бюджета на следующий период. Подобные сценарии не являются редкостью для США.

Трамп ранее заявил, что намерен воспользоваться периодом вынужденного перерыва в работе правительства для проведения масштабных увольнений сотрудников и перераспределения выплат. По утверждению Трампа, трудности в согласовании бюджета вызваны позицией Демократической партии. В администрации Белого дома подчеркнули, что текущий кризис планируется использовать для отказа от программ, не поддерживаемых республиканцами.

