В США рассказали о падении рейтинга Трампа

По мнению издания, снижение популярности Трампа может быть обусловлено реакцией электората на затяжной шатдаун, несмотря на то что в первые недели приостановки работы государственных учреждений США его рейтинг демонстрировал рост. Вместе с тем аналитик отмечает, что показатели поддержки американского лидера остаются относительно стабильными, хотя темпы их падения превышают аналогичные значения для экс-президента США Джо Байдена на соответствующем этапе его президентства.