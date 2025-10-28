Свыше десяти дронов атаковали Россию вечером

«Дежурными средствами ПВО за пять часов, в период с 15 до 20 часов по московскому времени, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семь над Брянской областью, три над Орловской областью, два над Курской, два над Тульской и один над Калужской областями», — говорится в сообщении Минобороны РФ.