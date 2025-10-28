Ричмонд
В Перми в квартире осужденного за каннибализм Малышева нашли тело мужчины

Специалисты устанавливают обстоятельства гидели мужчины в квартире в Перми.

Источник: Аргументы и факты

В Перми обнаружили тело мужчины в квартире, где после освобождения из заключения жил осужденный за убийства Михаил Малышев, пишет РИА Новости.

«По адресу, где жил Малышев, обнаружено тело мужчины», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

В следственном управлении СК уточнили, что специалисты сейчас устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Михаила Малышева осудили за убийства как минимум двух человек и каннибализм. Он вышел на свободу в 2022 году после 23 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчину заподозрили в убийстве бывшей супруги.