В Перми в квартире осужденного за каннибализм Малышева нашли тело мужчины

В Перми обнаружили тело мужчины в квартире, где после освобождения из заключения жил осужденный за убийства Михаил Малышев, пишет РИА Новости.
«По адресу, где жил Малышев, обнаружено тело мужчины», — сообщили агентству в правоохранительных органах.
В следственном управлении СК уточнили, что специалисты сейчас устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
Михаила Малышева осудили за убийства как минимум двух человек и каннибализм. Он вышел на свободу в 2022 году после 23 лет заключения.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае мужчину заподозрили в убийстве бывшей супруги.