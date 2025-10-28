Ричмонд
Над пятью российскими регионами сбили 15 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 15 украинских беспилотников в небе над пятью регионами страны. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

Воздушные цели были уничтожены 28 октября в течение пяти часов — с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Согласно данным военного ведомства, семь беспилотных аппаратов сбили над Брянской областью, три — над Орловской, и по два над Курской и Тульской областями. Ещё один дрон был перехвачен над территорией Калужской области.

«C 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минувшей новью расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов ВСУ над регионами России. По информации Минобороны РФ, наиболее количество БПЛА удалось ликвидировать над Калужской областью, где было сбито 13 беспилотников. Ещё три дрона уничтожили над Брянской областью, один — над территорией Московского региона.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

