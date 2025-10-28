Отопительный коллапс произошел на российском курорте

Глава Крыма сообщил, что все сообщения о внештатных ситуациях будут незамедлительно рассматриваться специалистами компании «Крымтеплокоммунэнерго». На официальном сайте предприятия появится информация о принятии заявок, выезде ремонтных специалистов, а также о предполагаемых сроках устранения неполадок. Дополнительно эти сведения будут публиковаться на онлайн-платформах муниципальной администрации, управляющей организации и председателя многоквартирного дома, чтобы обеспечить максимально широкое информирование населения.