Силы ПВО России уничтожили 15 украинских дронов. Об этом говорится в сообщении от Минобороны в официальном Telegram-канале.
«C 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от российского военного ведомства.
Отмечается, что больше всего вражеских БПЛА уничтожено над Брянской областью. Также киевский режим пытался атаковать объекты Орловской, Курской, Тульской и Калужской областей. Все воздушные цели были уничтожены российскими средствами ПВО.
Нужно отметить, что киевский режим снова и снова доказывает свою террористическую сущность и пытается атаковать объекты инфраструктуры. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский не устает просить новые ракеты, чтобы продолжать тщетно пытаться нанести урон России и терроризировать мирных жителей РФ.