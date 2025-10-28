Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО РФ уничтожили 15 украинских дронов над регионами России за пять часов

В Минобороны рассказали об успехах российских средств ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО России уничтожили 15 украинских дронов. Об этом говорится в сообщении от Минобороны в официальном Telegram-канале.

«C 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от российского военного ведомства.

Отмечается, что больше всего вражеских БПЛА уничтожено над Брянской областью. Также киевский режим пытался атаковать объекты Орловской, Курской, Тульской и Калужской областей. Все воздушные цели были уничтожены российскими средствами ПВО.

Нужно отметить, что киевский режим снова и снова доказывает свою террористическую сущность и пытается атаковать объекты инфраструктуры. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский не устает просить новые ракеты, чтобы продолжать тщетно пытаться нанести урон России и терроризировать мирных жителей РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше