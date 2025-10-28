В доме известного пермского людоеда Малышева нашли труп: за дело взялись следователи

«В Перми следователи СК России устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Кировском районе. По предварительным данным, 28 октября 2025 года в одной из квартир по улице Маршала Рыбалко в городе Перми обнаружено тело мужчины 1955 года рождения», — говорится в сообщении telegram-канала СК.