В доме известного пермского людоеда Малышева нашли труп: за дело взялись следователи

В Перми следователи регионального управления Следственного комитета России начали проверку после обнаружения тела мужчины в доме, где после освобождения из колонии поселился людоед Михаил Малышев. Тело принадлежит мужчине 1955 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи работают на месте происшествия.

«В Перми следователи СК России устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Кировском районе. По предварительным данным, 28 октября 2025 года в одной из квартир по улице Маршала Рыбалко в городе Перми обнаружено тело мужчины 1955 года рождения», — говорится в сообщении telegram-канала СК.

Несте происшествия работает следственная группа. Проводится осмотр квартиры, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. Следователи также опрашивают соседей и возможных очевидцев, чтобы установить все детали произошедшего. После завершения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо иного процессуального решения.

Ранее стало известно, что 28 октября 2025 года, к Малышеву якобы приходил мужчина из соседнего подъезда, с которым они пили спиртное. Источники издания говорят, что Малышев жив — он сам вызвал «скорую» и полицию.