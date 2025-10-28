Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя раскритиковал США из-за Кубы

Сохранение Кубы в списке «стран-спонсоров терроризма» Соединенными Штатами является абсурдным шагом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя считает, что США развязали санкционную войну против Кубы, чтобы сместить там правительство.

Сохранение Кубы в списке «стран-спонсоров терроризма» Соединенными Штатами является абсурдным шагом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Совсем абсурдным выглядит сохранение Кубы в перечне “стран-спонсоров терроризма”, который является ничем иным, как еще одним нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство», — сказал Небензя в рамках выступления на Генассамблее ООН. По его словам, Гавана обладает безупречной репутацией надежного участника международных усилий по борьбе с терроризмом.

Россия, как подчеркнул Небензя, наряду с большинством государств мира, последовательно выступает за скорейшую отмену нелегитимной американской блокады в отношении Кубы. По его словам, действия США были направлены на смещение кубинского правительства, которое было неугодно Вашингтону.

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден в завершение своего срока принял решение вывести Кубу из списка государств, поддерживающих терроризм, в котором республика находилась с 2021 года. Впоследствии нынешний глава США Дональд Трамп, вступив на второй президентский срок, вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма, передает RT.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше