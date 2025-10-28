Небензя считает, что США развязали санкционную войну против Кубы, чтобы сместить там правительство.
Сохранение Кубы в списке «стран-спонсоров терроризма» Соединенными Штатами является абсурдным шагом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Совсем абсурдным выглядит сохранение Кубы в перечне “стран-спонсоров терроризма”, который является ничем иным, как еще одним нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство», — сказал Небензя в рамках выступления на Генассамблее ООН. По его словам, Гавана обладает безупречной репутацией надежного участника международных усилий по борьбе с терроризмом.
Россия, как подчеркнул Небензя, наряду с большинством государств мира, последовательно выступает за скорейшую отмену нелегитимной американской блокады в отношении Кубы. По его словам, действия США были направлены на смещение кубинского правительства, которое было неугодно Вашингтону.
Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден в завершение своего срока принял решение вывести Кубу из списка государств, поддерживающих терроризм, в котором республика находилась с 2021 года. Впоследствии нынешний глава США Дональд Трамп, вступив на второй президентский срок, вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма, передает RT.