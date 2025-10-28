Небензя раскритиковал США из-за Кубы

«Совсем абсурдным выглядит сохранение Кубы в перечне “стран-спонсоров терроризма”, который является ничем иным, как еще одним нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство», — сказал Небензя в рамках выступления на Генассамблее ООН. По его словам, Гавана обладает безупречной репутацией надежного участника международных усилий по борьбе с терроризмом.