Богомаз: мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области

«Очередная варварская и бесчеловечная атака ВСУ против наших мирных жителей. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения», — пишет глава Брянской области.