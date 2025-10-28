Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз: мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области

Губернатор Богомаз рассказал о погибшем на трассе под Брянском мужчине.

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Очередная варварская и бесчеловечная атака ВСУ против наших мирных жителей. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения», — пишет глава Брянской области.

Губернатор подчеркнул, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Богомаз также сообщил, что в результате атаки автомобиль был полностью уничтожен.

Боевики киевского режима ежедневно пытаются обстреливать и бить дронами по приграничным регионам, подтверждая свою террористическую сущность. Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ также атаковали рейсовый автобус под Брянском при помощи дрона — есть погибший и пострадавшие.