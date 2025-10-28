Богомаз: мужчина погиб при ударе дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области

В Брянской области при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Очередная варварская и бесчеловечная атака ВСУ против наших мирных жителей. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения», — пишет глава Брянской области.
Губернатор подчеркнул, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Богомаз также сообщил, что в результате атаки автомобиль был полностью уничтожен.
Боевики киевского режима ежедневно пытаются обстреливать и бить дронами по приграничным регионам, подтверждая свою террористическую сущность. Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ также атаковали рейсовый автобус под Брянском при помощи дрона — есть погибший и пострадавшие.