В ЯНАО сгорел дом, несмотря на восьмичасовые усилия пожарных. Фото

В Новом Уренгое (ЯНАО) спасатели справились с огнем в расселенном доме по улице Речников спустя восемь часов после начала пожара. В окружном Управлении МЧС сообщили, что здание повреждено по всей площади почти в 400 квадратных метров.

Спасатели сообщили о ликвидации огня в 21:59.

«В 21 час 59 минут ликвидация открытого горения. Поврежден дом по всей площади 384 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.

Пожар в двухэтажном расселенном доме начался около 14:00 часов 28 октября. К моменту прибытия спасателей у здания уже частично обрушилась кровля. Пожар начался во втором подъезде.

Здание повреждено огнем полностью на площади в 384 кв.м Здание повреждено огнем полностью на площади в 384 кв.м.