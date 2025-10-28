В ЯНАО сгорел дом, несмотря на восьмичасовые усилия пожарных. Фото

Спасатели сообщили о ликвидации огня в 21:59.
В Новом Уренгое (ЯНАО) спасатели справились с огнем в расселенном доме по улице Речников спустя восемь часов после начала пожара. В окружном Управлении МЧС сообщили, что здание повреждено по всей площади почти в 400 квадратных метров.
«В 21 час 59 минут ликвидация открытого горения. Поврежден дом по всей площади 384 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.
Пожар в двухэтажном расселенном доме начался около 14:00 часов 28 октября. К моменту прибытия спасателей у здания уже частично обрушилась кровля. Пожар начался во втором подъезде.
