Хоккеист «Спартака» Морозов признался в употреблении наркотиков

16 сентября стало известно, что Морозов сдал тест на допинг, который показал положительный результат. Хоккеиста временно отстранили от тренировок и участия в матчах. Тогда уточнялось, что он сможет вернуться к полноценной работе только после окончания всех предусмотренных процедур и завершения установления обстоятельств.