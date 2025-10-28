Хоккеист «Спартака» Морозов признался в употреблении наркотиков

Российский хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов, в допинг-пробе которого ранее нашли следы кокаина, во вторник, 28 октября, признался в своих социальных сетях, что употреблял запрещенное вещество во внесоревновательный период.
— Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями. Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся, — написал он в своем блоге.
Спортсмен извинился перед руководством клуба, командой и болельщиками, а также поблагодарил Российское антидопинговое агентство за их усилия. По его словам, соответствующий опыт стал для него важным уроком.
16 сентября стало известно, что Морозов сдал тест на допинг, который показал положительный результат. Хоккеиста временно отстранили от тренировок и участия в матчах. Тогда уточнялось, что он сможет вернуться к полноценной работе только после окончания всех предусмотренных процедур и завершения установления обстоятельств.