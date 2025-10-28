Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три летевших на столицу беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере MAX.
Незадолго до этого Министерство обороны отчиталось, что над Россией уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что в регионе в результате атаки противника пострадал мирный житель. Инцидент произошел вблизи поселка Погар Погарского района.
Дроны ВСУ также атаковали две нефтебазы в Луганской Народной Республике. При этом украинским операторам БПЛА не удалось поразить объекты. Противнику не удалось поразить объекты, в результате удара были повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн.