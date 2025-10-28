Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три летевших на столицу беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три летевших на столицу беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере MAX.

Незадолго до этого Министерство обороны отчиталось, что над Россией уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что в регионе в результате атаки противника пострадал мирный житель. Инцидент произошел вблизи поселка Погар Погарского района.

Дроны ВСУ также атаковали две нефтебазы в Луганской Народной Республике. При этом украинским операторам БПЛА не удалось поразить объекты. Противнику не удалось поразить объекты, в результате удара были повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше