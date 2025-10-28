Запад готовится вести войска на Украину на фоне успехов ВС РФ: главное об СВО к 28 октября

По словам Крозетто, большинство международных экспертов сходятся во мнении, что возвращение территорий невозможно даже при активной поддержке Украины со стороны западных стран. «Все считают, что невозможно отвоевать территории, утраченные в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия их никогда не вернет, а Украина не сможет сама их отвоевать даже при нашей (западной) помощи», — заявил министр обороны в интервью для книги.