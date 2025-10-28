Загадочная смерть на обочине в Молдове: Тело мужчины нашли у дороги — полиция выдвигает версии его гибели

Прибывшая на место оперативная группа инспектората полиции Хынчешт совместно с судебно-медицинским экспертом установила, что погибшему было 54 года. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть в результате дорожно-транспортного происшествия: на его теле были обнаружены следы колёс.