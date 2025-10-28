Загадочная смерть на обочине в Молдове: Тело мужчины нашли у дороги — полиция выдвигает версии его гибели

В селе Бужор Хынчештского района, на обочине дороги, 27 октября, было обнаружено тело мужчины. По данным источников pulsmedia.md, близких к следствию, о находке в полицию сообщил случайный прохожий.
Прибывшая на место оперативная группа инспектората полиции Хынчешт совместно с судебно-медицинским экспертом установила, что погибшему было 54 года. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть в результате дорожно-транспортного происшествия: на его теле были обнаружены следы колёс.
Однако поблизости не нашли никаких улик, подтверждающих, что мужчину сбил автомобиль. Следователи предполагают, что пострадавший мог упасть или уснуть прямо на проезжей части, а водитель не заметил его в темноте.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность автовладельца и транспортное средство, причастное к трагедии.
Тело мужчины доставлено в Центр судебной медицины, где будет проведена детальная экспертиза для установления причины и обстоятельств смерти.
