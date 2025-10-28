Собянин: на подлете к Москве уничтожено три беспилотника ВСУ

Три беспилотных летательных аппарата, которые Вооруженные силы Украины направили на объекты в российской столице, уничтожены силами ПВО Минобороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сито три беспилотника, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, в районах падения обломков БПЛА работают специалисты.
Напомним, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 октября российские военные уничтожили 17 украинских беспилотников, причем больше всего — 13 БПЛА — было сбито над Калужской областью. Еще три дрона уничтожили над Брянской областью, один — над Московским регионом.