Собянин: на подлете к Москве уничтожено три беспилотника ВСУ

Экстренные службы работают на местах падения обломков, сообщил мэр.

Источник: Аргументы и факты

Три беспилотных летательных аппарата, которые Вооруженные силы Украины направили на объекты в российской столице, уничтожены силами ПВО Минобороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сито три беспилотника, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в районах падения обломков БПЛА работают специалисты.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 октября российские военные уничтожили 17 украинских беспилотников, причем больше всего — 13 БПЛА — было сбито над Калужской областью. Еще три дрона уничтожили над Брянской областью, один — над Московским регионом.

