Собянин: на подлете к Москве уничтожено три беспилотника ВСУ

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 28 октября российские военные уничтожили 17 украинских беспилотников, причем больше всего — 13 БПЛА — было сбито над Калужской областью. Еще три дрона уничтожили над Брянской областью, один — над Московским регионом.