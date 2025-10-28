В Челябинске отправили в колонию банду таксистов-картежников, которая ловила людей в аэропорту

«Злоумышленники дежурили в аэропорту и предлагали прибывшим пассажирам услуги такси. На выезде они имитировали поломку, пересаживали клиентов в другой автомобиль и по пути втягивали жертв в карточную игру, где с помощью жульничества забирали их деньги. За несколько месяцев они совершили семь эпизодов мошенничества, похитив 440 тысяч рублей. Осужденные направлены в исправительную колонию общего режима», — говорится в сообщении.