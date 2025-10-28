В Бразилии за час боев с наркокартелями погибли 64 человека. Видео

Отмечается, что в ходе операции погибли не менее 20 человек, среди которых двое сотрудников полиции. Правоохранительными органами задержано не менее 80 участников наркокартелей, изъято значительное количество огнестрельного оружия различных типов, а также мотоциклы, используемые злоумышленниками. Проведение этой масштабной операции совпало по времени с подготовкой к климатическому саммиту, который планируется в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.