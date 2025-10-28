Ричмонд
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о трёх сбитых украинских БПЛА на подлёте к Москве

Три беспилотника, летевшие в направлении Москвы, были сбиты системой ПВО Министерства обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.

Экстренные службы оперативно приступили к работе на месте обнаружения обломков.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель. Машина не подлежит восстановлению. Власти пообещали оказать семье погибшего необходимую помощь и материальную поддержку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше