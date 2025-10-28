Собянин сообщил о трёх сбитых украинских БПЛА на подлёте к Москве

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.
Экстренные службы оперативно приступили к работе на месте обнаружения обломков.
Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель. Машина не подлежит восстановлению. Власти пообещали оказать семье погибшего необходимую помощь и материальную поддержку.
