Пермского людоеда Малышева, в доме которого нашли труп, забрали на допрос

Правоохранительные органы доставили пермского людоеда Михаила Малышева на допрос после обнаружения тела мужчины в его квартире. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По сведениям канала, погибший был соседом Малышева, а тело пролежало в квартире несколько дней до обнаружения.