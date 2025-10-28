Системы ПВО перехватили беспилотники на подлете к Москве

Это не первый случай, когда беспилотники пытались подлететь к Москве — ранее в этом году уже фиксировались подобные инциденты, и тогда также были задействованы силы ПВО и экстренные службы. Мэр Москвы регулярно информирует жителей о подобных происшествиях через свой telegram-канал.