Системы ПВО перехватили беспилотники на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые летели в направлении столицы. На месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Попытка атаки на Москву пресечена силами ПВО.

«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Это не первый случай, когда беспилотники пытались подлететь к Москве — ранее в этом году уже фиксировались подобные инциденты, и тогда также были задействованы силы ПВО и экстренные службы. Мэр Москвы регулярно информирует жителей о подобных происшествиях через свой telegram-канал.

