Разработчик роботов для нацбата «Азов» Змий погиб во Львовской области

Разработчик и директор украинской фирмы, которая занималась производством наземных роботов для националистического батальона «Азов»* и погранслужбы Украины, Богдан Змий разбился в ДТП во Львовской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
«Контора Змия производила наземных роботов для “Азова” (запрещен в РФ), ГПСУ и других украинских подразделений», — говорится в сообщении.
Автор поста отмечает, что в комментариях под некрологами в украинских пабликах пользователи предположили, что к смерти Змия могут быть причастны фирмы-конкуренты.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в результате ДТП погиб народный депутат Украины от партии «Голос» Ярослав Рущишин.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.