В Тюмени вспыхнул коттедж и гараж, пожарные спасают соседние дома. Фото

«28 октября в девять часов вечера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: город Тюмень. ул. Депутатская. Огонь охватил также постройку, находящуюся вблизи. Подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области, помимо ликвидации пожара, работают и на защите соседних строений», — сообщается в telegram-канале ведомства.