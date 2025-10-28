Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области водитель иномарки сбила 8-летнего велосипедиста

На Дону юный велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой.

Источник: Комсомольская правда

В Мартыновском районе Ростовской области 77-летняя водитель иномарки «Дэу Матиз» сбила 8-летнего велосипедиста, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Происшествие случилось днем 28 октября в переулке Энергетиков. После этого пострадавшего с травмами увезли в больницу.

Правоохранители выясняют детали и обстоятельства, при которых ребенок попал под машину.

Велосипедистам всех возрастов напоминают, что на дороге следует придерживаться правил безопасности. В частности, передвигаться можно только в специально отведенных для этого местах, также нужно заранее подавать сигналы о планируемых маневрах.

Водителям в свою очередь также необходимо сохранять особую осторожность и внимание на проезжей части. Необходимо всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.