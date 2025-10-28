В Ростовской области водитель иномарки сбила 8-летнего велосипедиста

В Мартыновском районе Ростовской области 77-летняя водитель иномарки «Дэу Матиз» сбила 8-летнего велосипедиста, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Происшествие случилось днем 28 октября в переулке Энергетиков. После этого пострадавшего с травмами увезли в больницу.
Правоохранители выясняют детали и обстоятельства, при которых ребенок попал под машину.
Велосипедистам всех возрастов напоминают, что на дороге следует придерживаться правил безопасности. В частности, передвигаться можно только в специально отведенных для этого местах, также нужно заранее подавать сигналы о планируемых маневрах.
Водителям в свою очередь также необходимо сохранять особую осторожность и внимание на проезжей части. Необходимо всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.
