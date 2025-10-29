У берегов Севастополя образовалось нефтяное пятно на месте крушения плавкрана

Авария на плавучем кране Севастопольского морского завода произошла 27 октября. В результате происшествия погибли 2 человека, еще более 20 получили травмы. Позже стало известно, что кран не был введен в эксплуатацию. Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте. В Объединенной судостроительной корпорации пообещали оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимая помощь, в том числе финансовую.