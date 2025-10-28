В США признали беззащитность перед новейшей ракетой РФ «Буревестник»

Журналисты отмечают, что применение крылатой ракеты с низкой траекторией затрудняет ее обнаружение и перехват средствами противоракетной обороны США. В статье указывается, что подобные разработки могут усилить позиции Москвы на переговорах по контролю над вооружениями. Эксперты, на которых ссылается издание, отмечают зависимость эффективности будущей американской ПРО от характера боеголовок и способов применения российской ракеты.