Источник: в Петербурге группу подростков-музыкантов доставили в полицию

«Группа несовершеннолетних устроила концерт, никаких запрещённых композиций не исполнялось. Тем не менее, правоохранителям поступил сигнал, несовершеннолетних доставили в полицию для разбирательства», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, подросткам вменяется нарушение городского закона об организации и проведении уличных выступлений в Санкт-Петербурге. Согласно статье 8.6 этого закона, проведение несогласованных уличных выступлений чревато штрафом в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей.
Собеседник РИА Новости добавил также, что в ближайшее время несовершеннолетних музыкантов передадут родителям.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.
Шестнадцатого октября Дзержинский райсуд Петербурга назначил 13 суток административного ареста уличной певице Диане Логиновой по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Ленинский райсуд во вторник также оштрафовал Логинову, исполнявшую песни иноагентов, на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.