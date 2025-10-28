Фото «расстрелянного» основателя «Мужского государства»* Позднякова появились в Сети

Основателя «Мужского государства»* и блогера Владислава Позднякова «расстреляли» около отеля Komodo Flores в Индонезии. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил Telergram-канал Baza.
Сейчас в Сети распространяются фотографии окровавленного тела блогера. Однако посольство России в Индонезии не подтвердило эту информацию. Некоторые предположили, что на самом деле это является рекламной акцией для канала Позднякова и привлечения внимания в медиапространстве, следует из публикации.
Поздняков является основателем и идейным вдохновителем движения «Мужское государство»*. Оно позиционировалось как организация, выступающая за мужские права, однако на практике зачастую прибегало к радикальным методам. Блогер неоднократно привлекался к ответственности в России за экстремистскую деятельность.
Уже в 2021 году он был заочно приговорен к двум годам лишения свободы за разжигание ненависти и вражды, сейчас блогер находится в розыске. После заочного приговора Поздняков покинул Россию и продолжил свою деятельность, в том числе в социальных сетях.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.