Стрельба и взрывы слышны в Рио-де-Жанейро — погибло не менее 80 человек

Несмотря на объявленное усиление мер по борьбе с преступностью, ранее в американской столице произошло несколько инцидентов — в результате семи случаев стрельбы в разных районах Вашингтона пострадали 12 человек. Особое внимание привлёк инцидент рядом с кампусом Говардского университета, где во время встречи выпускников были ранены пять человек. Серия ночных перестрелок произошла несмотря на заявления властей о предпринимаемых мерах по стабилизации оперативной обстановки в округе Колумбия.