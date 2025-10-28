50 тысяч жителей Ямайки остались без света из-за урагана «Мелисса»

«Во вторник утром ураган “Мелисса” подошёл к берегам Ямайки, став самым мощным штормом, зарегистрированным за всю 174-летнюю историю наблюдений на острове. По данным метеорологов, ураган пересечёт страну по диагонали — войдёт через приход Сент-Элизабет на юге и выйдет в районе Сент-Энн на севере», — передаёт агентство Associated Press.
Наиболее серьёзно пострадали населённые пункты Блэк-Ривер, Сполдинг, Санта-Крус, Джанкшн и Сент-Элизабет. Скорость ветра достигала 280 км/ч, что привело к уничтожению сотен жилых строений. Местные жители сообщают о смываемых потоками воды зданиях и масштабных наводнениях, вызванных выходом рек из берегов.
Особую опасность представляют четырёхметровые волны, продолжающие разрушать прибрежные постройки. Более 100 граждан России, находящихся на курортах Ямайки, были вынуждены укрыться в специально оборудованных защитных помещениях. Недавно Кооперативный институт по исследованию атмосферы университета штата Колорадо обнародовал кадры изнутри урагана «Мелисса» пятой категории.
