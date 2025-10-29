В Петербурге из-за пожара в гостинице эвакуировали более 150 человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Более 150 человек было эвакуировано из-за пожара в гостинице в Санкт-Петербурге, сведения о пострадавших не поступали, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел вечером во вторник в гостинице в Московском районе Петербурга.
«В гостинице в комнате площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 1,5 квадратных метра. Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС. Из опасной зоны эвакуированы 154 человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.