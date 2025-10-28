Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели не дошли 1,5 км до застрявших на Авачинском перевале туристов

Сотрудники МЧС безуспешно пытались добраться на снегоболотоходе «Кречет» и пешком.

Источник: Аргументы и факты

Из-за непогоды спасатели на снегоболотоходе «Кречет» не смогли пройти оставшиеся 1,5 км до четырех туристов, которые находятся на Авачинском перевале, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Ночью, в пургу и снег камчатские спасатели на снегоболотоходе “Кречет” не дошли всего 1.5 км до застрявших на Авачинском перевале туристов. Причина — отсутствие видимости, сильный снег зарядами и ветер», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, спасатели пытались дойти пешком, однако и это им не удалось, так как у подножья вулкана разыгралась сильная низовая метель.

Министр сообщил, что с туристами есть радиосвязь. По его словам, спасатели приняли решение переждать до утра, когда, по прогнозам, погода улучшится. Кроме того, на помощь направлена дополнительная группа спасателей на снегоходах.

«Видимость и погодные условия ожидаются к улучшению в период с 6 до 9 утра. Спасательная операция продолжается», — написал Лебедев.

Ранее министр сообщил о застрявших в районе Авачинского перевала трех автомобилях, в которых находятся четыре взрослых человека. В районе места происшествия наблюдается сильная пурга, в машинах заканчивается топливо, и самостоятельно туристы выбраться не могут, рассказал Лебедев.

Напомним, на Камчатке спасатели эвакуировали девушку, получившую травму спины после падения с высоты во время похода к Курильскому озеру. Пострадавшая находилась в составе группы туристов, не зарегистрированной у спасателей, рассказал Лебедев.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше