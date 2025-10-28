Спасатели не дошли 1,5 км до застрявших на Авачинском перевале туристов

Из-за непогоды спасатели на снегоболотоходе «Кречет» не смогли пройти оставшиеся 1,5 км до четырех туристов, которые находятся на Авачинском перевале, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«Ночью, в пургу и снег камчатские спасатели на снегоболотоходе “Кречет” не дошли всего 1.5 км до застрявших на Авачинском перевале туристов. Причина — отсутствие видимости, сильный снег зарядами и ветер», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Лебедева, спасатели пытались дойти пешком, однако и это им не удалось, так как у подножья вулкана разыгралась сильная низовая метель.
Министр сообщил, что с туристами есть радиосвязь. По его словам, спасатели приняли решение переждать до утра, когда, по прогнозам, погода улучшится. Кроме того, на помощь направлена дополнительная группа спасателей на снегоходах.
«Видимость и погодные условия ожидаются к улучшению в период с 6 до 9 утра. Спасательная операция продолжается», — написал Лебедев.
Ранее министр сообщил о застрявших в районе Авачинского перевала трех автомобилях, в которых находятся четыре взрослых человека. В районе места происшествия наблюдается сильная пурга, в машинах заканчивается топливо, и самостоятельно туристы выбраться не могут, рассказал Лебедев.
Напомним, на Камчатке спасатели эвакуировали девушку, получившую травму спины после падения с высоты во время похода к Курильскому озеру. Пострадавшая находилась в составе группы туристов, не зарегистрированной у спасателей, рассказал Лебедев.