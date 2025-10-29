Ричмонд
400 тысяч «квадратов» Черного моря загрязнены из-за ЧП с плавучим краном

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Более 400 тысяч квадратных метров Черного моря загрязнены нефтепродуктами из-за опрокидывания плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщили пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора (РПН).

«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения акватории Черного моря составила 409038,24 м2», — проинформировали в РПН.

Инспекторы отобрали пробы морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. Сейчас ведутся работы по очистке акватории, проинформировали в ведомстве.

Специалистами Управления проводится постоянный мониторинг полноты и достаточности принимаемых мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, подчеркнули в РПН.

ЧП произошло 27 октября в Южной бухте Севастополя. Плавучий кран опрокинулся из-за нештатной ситуации.

Два человека погибли, травмированы более 20 человек, семь из них госпитализировали. Как уточнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам и членам их семей возьмет на себя ОСК. Опрокинувшийся в Севастополе плавучий кран не был введен в эксплуатацию.