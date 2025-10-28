Ричмонд
Число жертв перестрелки полицейских с бандой в Рио-де-Жанейро выросло до 60

В фавелах северной части Рио-де-Жанейро проходит операция под названием «Сдерживание».

Источник: Аргументы и факты

В результате перестрелки полицейских с бандой в бразильском Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 60 человек, передает местный новостной портал G1.

«По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — следует из публикации.

Кроме того, местными правоохранителями изъято значительное количество огнестрельного оружия, а также девять мотоциклов.

По информации журналистов, всего в операции под названием «Сдерживание» участвовали 2,5 тысячи правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Германии два человека пострадали в результате стрельбы на парковке в городе Эссен.