Число жертв перестрелки полицейских с бандой в Рио-де-Жанейро выросло до 60

В результате перестрелки полицейских с бандой в бразильском Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 60 человек, передает местный новостной портал G1.
«По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — следует из публикации.
Кроме того, местными правоохранителями изъято значительное количество огнестрельного оружия, а также девять мотоциклов.
По информации журналистов, всего в операции под названием «Сдерживание» участвовали 2,5 тысячи правоохранителей.
