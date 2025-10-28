В Петербурге задержали участников группы Restart, исполнявших песни иноагентов

Ранее уличный музыкант Женька Радость (настоящее имя — Евгений Михайлов) был задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной лексикой. Суд по делу Женьки Радости состоится в Верх-Исетском районном суде в среду. В случае признания его виновным, музыканту может грозить штраф или арест до 15 суток.