Экс-мэру Одессы вручили подозрение из-за якобы российского гражданства

Без украинского гражданства Труханов не может занимать должность главы города.
Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение. Поводом для стало якобы наличие у экс-градоначальника российского гражданства, а также обвинения в служебной халатности, приведшей к гибели человека, сообщают местные СМИ.
«Экс-мэру Одессы вручили “подозрение” прямо на парковке. Утверждается, что статья — служебная халатность, повлекшая смерть человека», — сообщает RT.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Без гражданства Труханов не может занимать должность главы города. Сам мэр отрицал обвинения и заявил о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы обжаловать указ Зеленского.