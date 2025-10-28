Экс-мэру Одессы вручили подозрение из-за якобы российского гражданства

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Без гражданства Труханов не может занимать должность главы города. Сам мэр отрицал обвинения и заявил о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы обжаловать указ Зеленского.