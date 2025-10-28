Ричмонд
Экс-мэру Одессы вручили подозрение из-за якобы российского гражданства

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение. Поводом для стало якобы наличие у экс-градоначальника российского гражданства, а также обвинения в служебной халатности, приведшей к гибели человека, сообщают местные СМИ.

Без украинского гражданства Труханов не может занимать должность главы города.

«Экс-мэру Одессы вручили "подозрение" прямо на парковке. Утверждается, что статья — служебная халатность, повлекшая смерть человека», — сообщает RT.

«Экс-мэру Одессы вручили “подозрение” прямо на парковке. Утверждается, что статья — служебная халатность, повлекшая смерть человека», — сообщает RT.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Без гражданства Труханов не может занимать должность главы города. Сам мэр отрицал обвинения и заявил о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы обжаловать указ Зеленского.