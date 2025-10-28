Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 57 БПЛА над шестью регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, в Брянской области были уничтожены 35 БПЛА, над Ростовской областью ликвидировали девять дронов, в Калужской и Тульской областях перехватили по четыре БПЛА, еще четыре аппарата ликвидировали над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву, один беспилотник уничтожили над территорией Курской области.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 15:00 до 20:00 силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа. Семь из них были уничтожены над Брянской областью, а три — над Орловской.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
