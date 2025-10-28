Расчёты ПВО сбили 57 украинских дронов над шестью регионами РФ за три часа

Наибольшее количество дронов — 35 — сбили над Брянской областью. Ещё девять БПЛА ликвидировали над Ростовской область, по четыре — над Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом, включая три, направлявшихся на Москву. Один беспилотный летательный аппарат уничтожили над Курской областью.
Ранее в Брянской области на автодороге между сёлами Курово и Суворово Погарского района в результате атаки украинского беспилотника на движущийся автомобиль погиб гражданский. По данным губернатора региона, автомобиль не подлежит восстановлению. Семье погибшего окажут необходимую помощь и материальную поддержку.
