Военный самолёт экстренно приземлился на трассе в США, едва не задев Tesla

Ранее на Камчатке был обнаружен брошенный вертолёт Robinson без опознавательных знаков и экипажа. Воздушное судно было найдено недалеко от посёлка Октябрьский с повреждениями несущего винта и фюзеляжа. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.