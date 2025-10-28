ВСУ массово атаковали регионы РФ

«C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении министерства. Как информирует Минобороны, дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской и Курской областях, а также над Московским регионом.