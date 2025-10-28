Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО загоревшийся гараж в СНТ чуть не уничтожил соседние здания

В Покачах (ХМАО) вечером 28 октября в СНТ «Рябинка» загорелся гараж. Огонь угрожал соседним строениям, спасатели в первую очередь ликвидировали распространение огня.

Пожарные ликвидировали угрозу перехода огня на соседние строения.

В Покачах (ХМАО) вечером 28 октября в СНТ «Рябинка» загорелся гараж. Огонь угрожал соседним строениям, спасатели в первую очередь ликвидировали распространение огня.

«27 октября в 18:36 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже в садово-огородническом кооперативе “Рябинка” в Покачах. На момент прибытия происходило открытое горение гаража по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные оперативно подали стволы и локализовали распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.