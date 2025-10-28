В ХМАО загоревшийся гараж в СНТ чуть не уничтожил соседние здания

«27 октября в 18:36 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже в садово-огородническом кооперативе “Рябинка” в Покачах. На момент прибытия происходило открытое горение гаража по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные оперативно подали стволы и локализовали распространение огня», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.