Петербурженка пострадала от провода троллейбуса, разбившего стекла автобуса

Женщину госпитализировали.

Источник: vk.com/spb_today

Днем 28 октября пассажирка автобуса пострадала от провода, отлетевшего от троллейбуса. Инцидент произошел на площади Сикорского в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

— Была повреждена контактная сеть троллейбуса. Один из оборванных проводов попал в стекло проезжавшего мимо автобуса, из-за чего оно треснуло, — уточнили в паблике. В результате происшествия пассажирка автобуса получила травму спины и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, причиной инцидента стал обрыв контактного провода.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что трамваи и троллейбусы Северной столицы оснастили снегоуборочным инвентарем. Общественный транспорт почти полностью готов к зимнему сезону. Сейчас в Петербурге проверят техническое состояние всех трамваев и троллейбусов.