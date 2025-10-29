Петербурженка пострадала от провода троллейбуса, разбившего стекла автобуса

Днем 28 октября пассажирка автобуса пострадала от провода, отлетевшего от троллейбуса. Инцидент произошел на площади Сикорского в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
— Была повреждена контактная сеть троллейбуса. Один из оборванных проводов попал в стекло проезжавшего мимо автобуса, из-за чего оно треснуло, — уточнили в паблике. В результате происшествия пассажирка автобуса получила травму спины и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным, причиной инцидента стал обрыв контактного провода.
