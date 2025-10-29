В Индии школа потребовала от 13-летней ученицы справку о девственности

Инцидент произошёл в одной из школ для девочек. Отец школьницы обратился в полицию и Управление по делам образования, обвинив администрацию учебного заведения в вымогательстве, домогательствах и клевете. Он заявил, что его дочь была принята в школу в 2024 году и переведена в 8-й класс в 2025 году после оплаты обучения.